نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتسلم أحد المطلوبين من الأردن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تسلمت دولة الإمارات من السلطات في الأردن، الإرهابي “خلف عبد الرحمن حميد الرميثي”، الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الاتحادية العليا عام 2013. و آخرين في القضية رقم 2012/79.

وقضت المحكمة حينها غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت إجراءات تسليم المذكور وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب. المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.

ووفق قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، سيتم إعادة محاكمة “خلف الرميثي” مرة أخرى، وفقاً للنصوص القانونية. والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه، تعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.