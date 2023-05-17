نشكركم على متابعتكم خبر “أبوظبي للجودة” يستعرض دليل البنية التحتية للخدمات في الإمارة خلال “معرض الطرق والمرور” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

استعرض مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة – خلال مشاركته في فعاليات معرض الطرق والمرور الشرق الأوسط 2023 الذي اختتمت فعالياته أمس واستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – الدليل الارشادي للبنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي والذي يخدم 10 قطاعات مختلفة لرفع مستوى جودة خدمات البنية التحتية في الإمارة ومن أهمها المعايير الفنية للبنية التحتية للنقل ومسارات حرم الطريق.

وبحسب “وام”، قال سعادة المهندس بدر خميس الشميلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات في المجلس إن المشاركة في المعرض تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والجهات المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالبنية التحتية للطرق والمرور والطرق السريعة في المنطقة.

وأشار إلى أن المعرض يعد فرصة لتقديم الدليل الإرشادي للبنية التحتية للخدمات والتركيز فيه على المعايير الفنية للنقل ومسارات حرم الطريق والتي تم إعدادها بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من أهمها دائرة البلديات والنقل.

وأضاف أن الوثيقة الفنية المعنية بالبنية التحتية للنقل في الإمارة تغطي الطرق السريعة والشوارع الحضرية بما في ذلك الجسور والأنفاق والممرات السفلية والنقل البري العام (البنية التحتية وتشغيل الخدمات) ومراقبة وإدارة حركة المرور على الطرق، وممرات المشاة، ومسارات الدراجات، وغيرها.

وذكر الشميلي أن وثيقة البنية التحتية للنقل ومسارات حرم الطريق تخدم كافة الجهات الحكومية، والاستشاريين، والمطورين، والمقاولين، وغيرهم ممن يشاركون في التخطيط والتصميم وإدارة وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية للنقل.

وأكد حرص المجلس على تطوير وتنمية البنية التحتية للنقل والمواصلات في إمارة أبوظبي وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة عبر توفير سهولة النقل والحركة الفعالة للأشخاص والسلع والخدمات، منوهاً بتطور شبكة الطرق في أبوظبي بشكل سريع وتدريجي من خلال توفير الطرق السريعة، التي تعمل كحلقة وصل بين المدن والمناطق الخارجية والنائية، لاستخدام السكان والزوار على حدٍ سواء.

وذكر الشميلي أن وثيقة المعايير الفنية للبنية التحتية للنقل العام ترتكز على مبادئ رئيسة في تصميم وبناء الطرقات كتقديم شبكة شوارع تسمح بمزيد من خيارات المسار والوضع للمشاة وراكبي الدراجات وتوفير ممرات خدمات النقل العام (الحافلات والقطارات) وتوفير إجراءات النقل العام ذات الأولوية وتوفير ممرات خدمة المرافق بالإضافة الى توفير سبل الراحة للمستخدمين والكفاءة والأمان والجماليات والاستدامة والتكامل مع وسائل النقل الأخرى.

وعلى هامش فعاليات معرض الطرق والمرور 2023 نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل حلقة نقاش بعنوان “دليل قطاع الطرق وتأثير تحديث أدلة البنية التحتية على المشاريع في إمارة أبوظبي، كما شارك في ورشة عمل سلط فيها الضوء على نتائج دراسة قياس أثر تطبيق برنامج مطابقة سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.

الجدير بالذكر أن دليل أبوظبي الارشادي للبنية التحتية للخدمات يغطي 10 مجالات مختلفة من مجالات خدمات البنية التحتية داخل إمارة أبوظبي وهي التخطيط التطويري خدمات الأماكن العامة والمرافق المجتمعية البنية التحتية للنقل مسارات حرم الطريق البنية التحتية لإدارة المياه المتكاملة البنية التحتية للطاقة البنية التحتية للغاز البنية التحتية لتبريد المناطق البنية التحتية لاتصالات البنية التحتية إدارة النفايات.