نشكركم على متابعتكم خبر حميد بن عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة شماء عبدالله سعيد البدواوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدم الشيخ حميد بن عمار النعيمي، اليوم واجب العزاء بوفاة المغفور لها شماء عبدالله سعيد البدواوي والدة كل من محمد و سلطان و سالم و علي و بخيت راشد بخيت المطروشي .

وبحسب “وام”، أعرب سموه – خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف في عجمان ــ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.