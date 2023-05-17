نشكركم على متابعتكم خبر وول ستريت جورنال: محمد بن زايد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، هو القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة في تقرير موسع نشرته مطلع الأسبوع، كيف قام صاحب السمو رئيس الدولة. بتحديد دور الإمارات كصديق لجميع الأطراف، وتجلى ذلك في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وذكر التقرير أن “صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والإمارات، ظهرا فائزين من جانب إعادة ترتيب العلاقات الجيوسياسية. واستراتيجية التعامل مع الجميع اختبرت العلاقات مع أكبر حليف لدولة الإمارات، وهو الولايات المتحدة”.

وأشار، وفق “الخليج”، إلى الدور القيادي الذي يتولاه صاحب السمو في الشرق الأوسط الجديد الذي وصفته بأنه يقترب من روسيا والصين.

وأورد التقرير على سبيل المثال، لقاء صاحب السمو بالرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في أكتوبر الماضي في سانت بطرسبرغ. حيث لعب سموه دوراً محورياً في بعض القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة. ومنها عملية تبادل الأسرى التي شملت لاعبة كرة السلة الأمريكية “بريتني غرينر”، مقابل تاجر السلاح الروسي “فيكتور بوت”.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين، إن “صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، قد صاغ سياسة خارجية أكثر استقلالية. في حين أنه كان شاهداً على التقلب في السياسة الأمريكية خلال أربع إدارات”.