نشكركم على متابعتكم خبر “كهرباء دبي” و”هواوي” تبحثان تعزيز التعاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، وستيفن يي، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يرافقه وفد رفيع المستوى من الشركة، سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة “هواوي العالمية” والتي أثمرت خلال السنوات الماضية عن تعاون هام في مجال التحول الذكي وتبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية لا سيما في مجالات الابتكار والتقنيات الإحلالية والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات وإدارة البيانات الضخمة وغيرها.

وبحسب “وام”، حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وراشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة “إنفرا إكس”.

يهدف التعاون بين الطرفين إلى تطوير تقنيات وحلول جديدة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاعات الكهرباء والمياه، وتحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات أكثر كفاءة وأمانًا واستدامةً.

وتتضمن شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع “هواوي” العديد من المشاريع المستقبلية كإدارة البيانات الضخمة، وأمن محيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

كما تم تأسيس فريق عمل مشترك لإطلاق برامج تجريبية تستخدم أحدث التقنيات لتطوير مبادرات جديدة، تشمل مشاريع البحث والتطوير وخدمات جديدة للمتعاملين، إضافة إلى مبادرات حيوية قابلة للتطبيق الفوري.

واستعرض معالي الطاير خطط الهيئة التي تتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الحكومية الواعدة بما فيها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية وقد أسهم تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي لأحدث التقنيات المبتكرة في تحقيقها أعلى النتائج العالمية مقارنة بنخبة المؤسسات الخدماتية في أوروبا والولايات المتحدة.

وتطرق معالي الطاير خلال الاجتماع لسير عمل المشاريع المشتركة بين الجانبين والتي تشمل مراكز البيانات الخضراء التي تعمل بالطاقة الشمسية والتابعة لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة بدورها لـ مجموعة “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقد تم خلال شهر فبراير الماضي تدشين أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

ويعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، حيث تتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميجاوات. وستتجاوز مساحة المركز، الحاصل على شهادة “Tier-III” من معهد “أب تايم” 16,000 متر مربع.

وقال ستيفن يي: “تأخذ هيئة كهرباء ومياه دبي على عاتقها دفع الجهود الرامية لتحقيق اثنتين من أبرز أولويات دولة الإمارات والمتمثلة في التحول الرقمي والاستدامة. إن استثمار الشركة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدعومة بالطاقة المتجددة يرسّخ دورها الريادي في دعم رحلة التحول الرقميفي الدولة ضمن قطاع المرافق من ناحية، ودفع عجلة التحول في قطاع الطاقة من ناحية أخرى”.

وأضاف :” والتزاماً منا بدعم جهود شركائنا في التحول الرقمي والمساهمة بشكل أكبر في استراتيجيات التنمية المستدامة في دبي، نفخر في هواوي بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لاسيما وأنها ستتيح لنا تقديم الخبرات العالمية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة التي توفرها الشركة لدعم خطط الهيئة لتحقيق الحياد الكربوني وتطوير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. ولا شك أن هذا سيساهم في تعزيز قوة الحوسبة والاتصال، ما يضمن لهيئة كهرباء ومياه دبي توفير قيمة جديدة وتزويد المتعاملين بتجارب أكثر تميّزاً”.

يشار إلى أن مركز البيانات الأخضر يقدم المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، ويتيح للشركات العالمية المتخصصة في الحوسبة الفائقة الوصول إلى حوسبة خالية من الانبعاثات الكربونية.