نشكركم على متابعتكم خبر “قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول دور القانون والقضاء في تعزيز التسامح والتعايش في سلام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظمت دائرة القضاء – أبوظبي، منتدى دولياً بعنوان “دور القانون والقضاء في تعزيز التسامح والتعايش في سلام”، بالتزامن مع اليوم العالمي للعيش معاً في سلام، الذي يصادف 16 مايو من كل عام، وذلك في إطار جهود الدائرة الداعمة لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز قيم التسامح والتعايش الثقافي والديني والاجتماعي بين فئات المجتمع.

وبحسب “وام”، أدار المنتدى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني للتفتيش القضائي في أبوظبي، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على الدور الرائد الذي توليه دولة الإمارات في تعزيز التسامح بين الأفراد دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وحرصها على تحديث منظومتها التشريعية ودعم سيادة القانون والشفافية والنزاهة، لتحقيق الأمن والأمان والسلام الاجتماعي.

من جانبه، تطرق المستشار عبد الحافظ زيدان رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، إلى علاقة التسامح بالقضاء، ودور دولة الإمارات البارز في تعزيز التسامح والسلام على المستوى الدولي منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي استطاع نشر قيم التسامح ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على الصعيد العالمي.

وتحدثت المستشارة كلوي فيرونيكا سيرون الخبير القانوني في دائرة القضاء، عن قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، والذي استطاع تحقيق جملة من الأهداف، حيث أتاح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن القانون وفر آلية عدلية وقضائية متطورة ومرنة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب مما عزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية لجذب المواهب والكفاءات البشرية.

من ناحيته، ألقى المستشار أوران فريسنو القاضي في محكمة أبوظبي التجارية، الضوء على دور القوانين واللوائح والمعاهدات الدولية والقضاء التجاري وآليات تسوية المنازعات في تعزيز قيم التسامح والسلام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحرص على تحديث تشريعاتها لتتوافق مع الخطط الاقتصادية الطموحة الهادفة إلى دعم جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وفي الوقت نفسه تعمل على المحافظة على المبادئ والأسس الدينية والتاريخية للدولة بدعم التسامح والتعايش السلمي.

وركز المستشار جوشوا ديكر القاضي في محكمة أبوظبي العمالية، في حديثه على دور القضاء والقوانين العمالية في دعم قيم السلام والتعايش، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، من اهتمام لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق.