نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي: لولا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:52 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

وصف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، العاصمة بغداد بـ”حجر الزاوية في العصر الذهبي للمعرفة”.

ونشر النيادي، في صفحته على تويتر :

“هذه هي المدينة الجميلة والتاريخية Baghdad حجر الزاوية في العصر الذهبي للمعرفة. أشعل العلماء من هذه المدينة العظيمة لهيب الاكتشاف ، ووضعوا مسار العلم الحديث. يذكرنا إرثهم بالاستمرار في الوصول إلى النجوم”.

ونشر النيادي صورة قائلا “بغداد ليلًا من الفضاء.. بغداد دجلة والفرات.. بغداد الحضارة والتاريخ.. موطن بيت الحكمة التي جمعت العلماء ونشرت العلم للعالم.. لولا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه اليوم”.