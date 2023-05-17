نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس كازاخستان علاقات البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:52 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم – خلال اتصال هاتفي – مع فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان .. علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وهنأ سموه – خلال الاتصال – رئيس كازاخستان بمناسبة يوم ميلاده الذي يوافق اليوم 17 مايو .. متمنياً له عمراً مديداً مع موفور الصحة والعافية والسعادة.

من جانبه عبر رئيس كازاخستان عن شكره العميق لصاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الكريمة متمنياً لسموه الصحة و طول العمر، ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.