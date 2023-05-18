نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في اتصال هاتفي مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

و قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال التهاني للرئيس أردوغان بنجاح العملية الانتخابية، معربا سموه عن أمله بأن تعود هذه الانتخابات بالخير و الفائدة على الشعب التركي الصديق .