المرر يترأس وفد دولة الإمارات إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ 32 للقمة العربية التي تعقد يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة برئاسة المملكة العربية السعودية.

وبحسب “وام”، عقد أمس الأربعاء في جدة اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، والذي أتفق خلاله على مسودة جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستعرض على القادة في اجتماعهم يوم الجمعة.

وتشهد الاجتماعات الحالية لمجلس جامعة الدول العربية مشاركة الجمهورية العربية السورية في الأعمال التحضيرية بعد إعادة تفعيل عضويتها في جامعة الدول العربية.

ويقوم وزراء الخارجية خلال الاجتماعات بتحضير الوثائق الخاصة باجتماعات القادة، بما في ذلك التوافق على بنود جدول الأعمال ومسودات مشاريع القرارات ومختلف الوثائق ذات الصلة التي سترفع إلى القمة.

كان وزراء الاقتصاد العرب قد عقدوا اجتماعاً تحضيرياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ورفعوا مسودات مشاريع القرارات الخاصة بمبادرات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التي سترفع بدورها إلى القادة لإقرارها.