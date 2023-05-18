عتيقة الظاهري .. أول عنصر نسائي بشرطة دبي تعمل بـ”قسم الإنقاذ البحري” و تتولى مهام “ضابط مناوب القوة”

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تعد الرائد عتيقة مصبح الظاهري، أول عنصر نسائي تعمل في قسم الإنقاذ البحري، وأول امرأة تكلف بمهام “ضابط مناوب القوة” بشرطة دبي، كأحد أهم العمليات الأمنية والمعنية بإشراف ضابط القوة على سير الحالة الأمنية في الإمارة، والتواجد والإشراف على غرفة القيادة والسيطرة، ومتابعة مراكز الشرطة كافة والتواصل مع مختلف الضباط المناوبين في مختلف القطاعات، والبلاغات المهمة والحلات الطارئة إلى جانب متابعة سير عمل الدوريات المرورية والأمنية.

وتعد شرطة دبي بيئة محفزة وسبّاقة في تمكين العنصر النسائي في مختلف التخصصات والمجالات الشرطية والأمنية، واستطاعت من خلال منظومتها أن تتيح المجال للعناصر النسائية تولي المهام التي كانت فقط حكرا على الرجال، وأصبحت المرأة اليوم تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف القطاعات، لتحقق بذلك إنجازات نوعية وقيمة مضافة لمنظومة العمل الشرطي.

وبحسب “وام”، تقدمت الظاهري بالشكر والامتنان لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وجميع القيادات في شرطة دبي على دعمهم وثقتهم في العناصر النسائية وقالت : “ استطعنا نحن النساء بفضل ذلك الدعم أن نصل إلى مثل هذه المناصب، وتولي المهام الكبيرة ، فكل الشكر لكل مخلص ساعد وأعان ودعم زملاء المهنة ”.

وأضافت : “ تعد مهمة ضابط القوة إحدى أهم العمليات الأمنية وتتمثل في إشراف ضابط القوة على سير الحالة الأمنية في الإمارة، والتواجد والإشراف على غرفة القيادة والسيطرة، ومتابعة كل مراكز الشرطة، والتواصل مع مختلف الضباط المناوبين في مختلف القطاعات، ومتابعة البلاغات المهمة والحلات الطارئة وسير عمل الدوريات المرورية والأمنية”.

وأكدت أن هذا إنجاز وفخر لها يضاف إلى مسيرتها الوظيفية وقالت : ” أثناء المناوبة تلقيت الكثير من المكالمات الهاتفية المتعلقة بالبلاغات والحوادث في إمارة دبي، وترأست اجتماعاً بحضور عدد من الضباط المناوبين بمراكز الشرطة في قاعة ‘الدايلي بريف‘، إضافة إلى النزول الميداني للمراكز، ومقابلة الضباط المناوبين لمتابعة الحالة الأمنية ومعرفة البلاغات المستلمة أثناء مناوباتهم، وأنجزت المهام المطلوبة على أكمل وجه، بتوفيق من الله، وبفضل العمل بروح الفريق الواحد ”.

و أوضحت الظاهري أنها في فبراير 2023 تلقت خبر اختيارها من قبل مدير مركز شرطة الموانئ لتولي مهام وصلاحية رئيس قسم الإنقاذ البحري بالوكالة لتصبح أول عنصر في القسم يتولى هذا المنصب، وفي السابق التحقت، وحصلت على الدبلوم المهني في الأمن البحري وكانت أيضاً أول عنصر نسائي يحصل على هذا الدبلوم.

و نوهت إلى أن المرأة في شرطة دبي أثبتت كفاءتها وتميزها في العمل في جميع المجالات، ومن ضمنها المجالات التخصصية، ونتيجة لما اكتسبته من تدريب وخبرة ميدانية من خلال البرنامج التدريبي المُعدّ من قبل الخبراء والمدربين في المركز أثناء التحاقها بدورة قيادة الزوارق البحرية، استطاعت أن تعمل في قسم الإنقاذ البحري، الذي يعد من أهم الأقسام التي تسهم في إنقاذ حياة الناس ومساعدتهم إذا ما تعرضوا لأي طارئ في البحر.

وأشادت الظاهري بدعم القيادة العامة لشرطة دبي للمرأة ما مكنها من الدخول في جميع مجالات العمل الشرطي والأمني وتخصصاته.