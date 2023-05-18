نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تحذر السائقين بسبب انخفاض الرؤية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت شرطة أبوظبي السائقين، اليوم الأربعاء، من انخفاض مستوى الرؤية، بسبب تشكل الغبار والأتربة.

وقالت شرطة أبوظبي إنها ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

كما شدد على ضرورة عدم الانشغال بالهاتف والتصوير أثناء القيادة، حفاظاً على سلامة السائقين، وسلامة مستخدمي الطريق.