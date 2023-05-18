تعاون بين “بيئة أبوظبي”و ميرال للحفاظ على الحياة البحرية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت هيئة البيئة – أبوظبي ، وميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في الجهود البحثية ومبادرات الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة التي يقوم بها “ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ”.

وبحسب “وام”، يعتبر “ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” أكبر مركز متخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة ويعمل كمركز متقدم وشامل لبحوث وعلوم الحياة البحرية ومساهم رئيسي في الحفاظ عليها في دولة الإمارات والمنطقة.

وتتعاون الهيئة بموجب هذه الشراكة مع ميرال من خلال “ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” في عدد من المجالات التي تشمل الاستجابة للحوادث التي تتعرض لها الأحياء البحرية وعمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات البحرية وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

وسيعمل الطرفان على تعزيز الوعي والمعرفة حول أهمية الحفاظ على الحياة البحرية من خلال إدارة بيانات البحوث وبناء القدرات إضافة إلى برامج التوعية والتثقيف للمجتمع.

وينضم المركز الذي يقع بالقرب من المدينة الترفيهية للأحياء البحرية “سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي” إلى شبكة تضم ثلاثة مرافق بحثية تنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى مواصلة الإرث العريق ﻟ”سي وورلد” الذي يمتد إلى أكثر من 60 عاماً من جهود إنقاذ ورعاية الحيوانات البحرية وإعادة تأهيلها والتي أسفرت عن إنقاذ أكثر من 40 ألف حيوان حتى الآن.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “يمثل هذا التعاون مع ميرال و”ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” خطوة هامة نحو تحقيق مهمتنا الرامية لحماية الأنظمة البيئية البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات، وسنتمكن من خلال توحيد الجهود وتكامل الأدوار من الارتقاء بجهود رعاية وتأهيل الأحياء البحرية التي يتم إنقاذها، وتوسيع نطاق البحوث والدراسات البيئية وفهم التهديدات التي تواجهها بشكل أفضل”.

وأضافت :” سيسهم هذا التعاون في تعزيز نجاح جهود الحفاظ على النظم البيئية التي تقودها الهيئة بما يعود بالفائدة على الحياة البحرية والنظم البيئية في المنطقة وتحظى هذه الشراكة بأهمية كبرى لمستقبل جهود الحفاظ على البيئة في الدولة نظراً لدورها الهام في دعم طموحاتنا لإلهام الجيل القادم من علماء الحياة البحرية في الدولة “.

من جانبه قال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال: “يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع هيئة البيئة -أبوظبي، حيث يمثل هذا التعاون مع “ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” دليلاً بارزاً على التزامنا المشترك بحماية الحياة البحرية في دولة الإمارات والمنطقة وتوسيع آفاق البحوث والعلوم المرتبطة بجهود حماية النظم البيئية لخلق مركز معرفي متقدم”.

وأضاف : ” تمتلك أبوظبي والإمارات إرثا بحريا غنيا وتقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ عليه وبناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة ، كما أن شراكتنا مع الهيئة هي خطوة هامة ونوعية في مسيرة هذه الجهود ونلتزم بمواصلة العمل لتعزيز الممارسات المستدامة، وتطوير جهود البحث والإنقاذ، وتعزيز الوعي والمعرفة حول أهمية الحفاظ على النظم البحرية في البحار والمحيطات”.

وسيشهد هذا التعاون انضمام “ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” إلى شبكة الاستجابة لجنوح الحياة البحرية التي أنشأتها هيئة البيئة – أبوظبي والمساهمة في جهود إنقاذ الحياة البحرية في أبوظبي والإمارات الأخرى.

وتعمل هذه الشبكة على توفير ممارسات الإدارة الاحترافية للحيوانات مثل وضع بطاقات للمراقبة والتتبع عبر الأقمار الصناعية ، وستلبي أيضًا احتياجات إعادة التأهيل للشركاء والجهات الأخرى في أبوظبي الأمر الذي يعزز من جهود التعاون داخل الدولة والمنطقة بشكل عام.

من جانبها ستقوم الهيئة بتسهيل الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لأنشطة البحث والإنقاذ ، في حين سيقدم المركز أحدث سفن الإنقاذ وخدمات الرعاية والعلاج لأنواع الأحياء البحرية التي يتم إنقاذها في منشأته.

وستساهم هذه الشراكة في تعزيز الوعي والاهتمام بالمزايا الفريدة لنظم الحياة البحرية الغنية للخليج العربي، وستعطي كذلك الأولوية لتطوير مهارات الكوادر الوطنية لوضع وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى حماية نظم الحياة البحرية في المنطقة.

وسترسي المذكرة خارطة طريق سيعمل بموجبها “ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ” كمركز متقدم للمعرفة، ويتعاون من خلالها مع الهيئة لتطوير محتوى تعليمي يهدف لتعزيز الوعي العام بأهمية جهود الحفاظ على النظم البيئة البحرية.

وسيقوم الطرفان بتطوير مبادرات بحثية مشتركة لتحقيق فهم أفضل لقيم النظم البيئية للمواطن البحرية القريبة من الشواطئ مثل الأعشاب البحرية.

كما سيوفران فرص التدريب الوظيفي للطلبة في المجالات الأكاديمية ذات الصلة بهدف تطوير مهارات جيل المستقبل من العلماء والمتخصصين في علوم الأحياء البحرية.

ويلتزم الطرفان بمساعدة الأحياء البحرية المصابة أو المعرضة للخطر ، ويمكن الاتصال بهيئة البيئة – أبوظبي عبر مركز الاتصال الحكومي في إمارة أبوظبي على الرقم (800555) للإبلاغ عن الحيوانات المصابة أو المعرضة للخطر.