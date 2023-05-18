نشكركم على متابعتكم خبر اتفاقية بين”اقتصادية أبوظبي” و”أبوظبي الإسلامي” لتيسير فتح الحسابات للشركات رقمياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية ومصرف أبوظبي الاسلامي اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتقديم خدمات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين وأصحاب الرخص الاقتصادية الصادرة عن الدائرة، الأمر الذي يسهم في تيسير الأعمال في إمارة أبوظبي.

وبحسب “وام”، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتبسيط وتسريع عملية فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين وحاملي الرخص الاقتصادية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي من خلال تقديم طلب فتح الحساب المصرفي عبر “رحلة المستثمر” في منصة “تم” للخدمات الحكومية والتي تربط المستثمر بتطبيق المصرف الخاص بالشركات لتسهيل عملية فتح الحساب بشكل رقمي.

وتوفر منصة “تم ” رحلة متكاملة وسلسلة ومنظومة خدمات لتسهيل تأسيس الأعمال، وتتيح تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين للاستفادة من باقة من الخدمات والتعاملات، واستيفاء متطلبات عدد من الجهات الحكومية في منصة واحدة.

وتتيح هذه العملية للشركات سهولة إطلاق أعمالها بكفاءة وسرعة، ما يسهم في دفع جهود النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية سيتمكن الطرفان من تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة من أجل إجراء عمليات التحليل واتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لإنشاء آلية مشتركة لتطبيق بنود اتفاقية التعاون المتبادل.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “تأتي الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن جهودنا المتواصلة لتوفير خدمات متطورة ومريحة لدعم المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال عبر خفض التكاليف، وتسهيل الإجراءات وتوفير التكامل السلس للخدمات الحكومية. ونستمر في توسيع نطاق الخدمات والشركاء وتحسين بيئة الأعمال وتوفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين “.

من جهته قال محمد عمر السالم، رئيس الخدمات المصرفية لقطاع الأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي: “سعداء بتوقيع الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي التي ستسهم في تمكين مجتمع الأعمال من خلال التعاون وتبادل المنفعة في مجال الخدمات المصرفية. وقد تم صياغة بنودها لتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتقديم تجربة سلسة لكل من المستثمرين والشركات. ونتطلع للعمل المشترك والفعال بموجب شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لما ستحققه من فوائد كبيرة لمجتمع الأعمال بالمجمل.”

وفي إطار الاتفاقية التي تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية في أبوظبي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ستتيح دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إمكانية التقدم بطلب فتح حسابات مصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال “رحلة المستثمر” على منصة “تم” للخدمات الحكومية.