“اجتماعية الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الخميس ، برئاسة سعادة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، تقرير اللجنة لمشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

وبحسب “وام”، شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة تقرير مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ومن المقرر مناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.