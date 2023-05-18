نشكركم على متابعتكم خبر «شرطة الشارقة» تضبط قائد مركبة أجرة حاول التحرش بطفلتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 04:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة قائد مركبة أجرة من الجنسية الآسيوية، حاول التحرش بطفلتين، أثناء عودتهما للمنزل مساءً، مستغلاً استقلالهما للمركبة بمفردهما دون ذويهما.

وتعود تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى مركز شرطة البحيرة الشامل، من ولي أمر يحمل الجنسية العربية، يفيد أنه وفي أثناء عودة طفلته البالغة من العمر (13) عاماً، عبر استقلالها لمركبة أجرة برفقة صديقتها البالغة (15) عاماً، قام قائد المركبة بالتحرش بهما، وعلى الفور استدلت أجهزة الشرطة على المركبة وقائدها، وفي وقت قياسي تم إلقاء القبض عليه، والذي اعترف بما قام به من فعل.

وتؤكد شرطة الشارقة على حجم مسؤوليات أولياء الأمور تجاه أطفالهم، وأن دورهم لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الشرطية والأمنية في حماية الأبناء، حيث اتضح بأن أولياء أمور المجني عليهما، كانوا على علم بتنقل بناتهم عبر وسائل المواصلات بمفردهم، وبدون وجود شخص بالغ، الأمر الذي يكون عرضة لمثل هذه التصرفات التي قد تقع من أشخاص غير أسوياء، مناشدة أولياء الأمور إلى ضرورة تحمل المسؤولية في حماية أبناءهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.