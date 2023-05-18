نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعزّي إيطاليا في ضحايا الفيضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 04:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الجمهورية الإيطالية في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم إميليا رومانيا الواقع وسط البلاد، والتي خلّفت العديد من القتلى والجرحى، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الإيطالية وللشعب الإيطالي الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.