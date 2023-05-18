نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات تلغي رحلات الخرطوم حتى 31 أغسطس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نظراً لتدهور الوضع بسبب الاضطرابات التي تشهدها السودان، أعلنت «طيران الإمارات» عن إلغاء جميع رحلات (EK733/EK734) إلى الخرطوم حتى 31 أغسطس المقبل.

وبحسب موقع «طيران الإمارات»، لن يتمكن العملاء المسافرون إلى السودان على رحلات المتابعة مع طيران الإمارات وفلاي دبي من السفر من نقطة المغادرة حتى إشعار آخر.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنه يجب على العملاء المتأثرين بالقرار الذين حجزوا مع وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة، أو طلب استرداد الأموال. بينما يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع «طيران الإمارات» أن يقدموا طلباتهم عبر إكمال استمارة استرداد الأموال ، أو الاتصال مع مكتبهم المحلي من أجل خيارات بديلة لإعادة الحجز.

وأعلنت «طيران الإمارات» عن مراقبة الوضع وتطوراته عن كثب في الخرطوم فيما يتعلق بتشغيل طيران الإمارات وسيتم الإعلان عن المستجدات في الوقت المناسب.