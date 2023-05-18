نشكركم على متابعتكم خبر «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان شبكة وجهاتهما العالمية إلى 270 محطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالميتين، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي وجهات الناقلين معاً بنهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 270 وجهة عالمية، حيث غطت شبكة «طيران الإمارات» 150 وجهة، بما في ذلك تسع مدن لخدمات الشحن الجوي، فيما نمت شبكة «فلاي دبي» لتصل إلى 120 وجهة في 52 دولة، منها 75 وجهة لم تكن لها سابقاً روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من الإمارة.

ووفقاً للبيانات، افتتحت واستأنفت الناقلتان رحلاتهما إلى 16 محطة منذ بداية العام، فيما تخطط الناقلتان لإضافة المزيد من الرحلات إلى المسارات القائمة، فضلاً عن إطلاق محطات جديدة، بينها وجهات موسمية خلال الأشهر المقبلة، بحسب جدول الرحلات الصيفي.

واستأنفت «طيران الإمارات» خدماتها إلى أربع وجهات، بما في ذلك شنغهاي في يناير الماضي، برحلتين أسبوعياً، ثم زادتها تدريجياً إلى رحلة يومية في مارس، كما استأنفت خدمتها اليومية إلى بكين اعتباراً مارس الماضي.

واستأنفت الناقلة في مارس الماضي خدمتها اليومية بطائرة «A380» إلى مطار «كرايستشيرش»، وذلك برحلات يومية من دبي إلى المدينة النيوزيلندية عبر سيدني، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

كما استأنفت «طيران الإمارات» خدمتها إلى مطار «طوكيو هانيدا» اعتباراً من أبريل 2023، لتستكمل بذلك إعادة بناء شبكتها اليابانية، وتوفر مزيداً من الخيارات والمرونة للمسافرين في هذه السوق.

وبحسب بيانات الناقلة، فإنها تخطط لإضافة نحو 100 رحلة أسبوعياً إلى 18 وجهة قائمة ضمن شبكة عملياتها في أسواق كل من أوروبا وإفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، فضلاً عن شرق آسيا، وذلك في جدول رحلاتها الصيفي.

وإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة أنها ستطلق خدمة يومية جديدة من دبي إلى مونتريال اعتباراً من الخامس من يوليو المقبل، لتصبح مونتريال البوابة الثانية للناقلة في كندا بعد تورنتو.

وكشفت الناقلة عن تعزيز خدماتها بإضافة رحلتين في الأسبوع بين دبي وتورنتو، لكن مع بداية أبريل ارتفعت إلى رحلات يومية على هذا الخط المزدحم.

من جهتها، أطلقت واستأنفت شركة «فلاي دبي» رحلاتها إلى 12 وجهات جديدة، شملت ميلانو بيرغامو في إيطاليا، وكرابي وباتايا في تايلاند، وسانت بطرسبرغ في روسيا، فضلاً عن العاصمة الصومالية مقديشو، لترتفع إلى رحلتين يومياً اعتباراً من الأول من يونيو 2023، إلى جانب وجهات القيصومة والعلا وجيزان ونجران، واستئناف خدمة نيوم في السعودية، وعشق أباد في تركمانستان.

كما استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي في كازاخستان بواقع رحلتين أسبوعياً.

ومع بدء الرحلات إلى شيمكنت، توسعت شبكة الناقلة في كازاخستان لتضم ثلاث وجهات هي ألماتي وأستانا، إضافة إلى شيمكنت.

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن شراكة جديدة مع الخطوط الجوية الكندية، تمنح ركابها الذين يسافرون بين كندا والشرق الأوسط وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا خيارات سفر ملاءمة.

وفي انتظار الموافقة التنظيمية النهائية، سيتم وضع رمز الشركة الكندية على سبع وجهات تشغلها «فلاي دبي» من دبي، ما يمكن العملاء من السفر إلى هذه الوجهات بتذكرة واحدة.

وأوضحت «فلاي دبي» في بيان أن المسارات التسعة، تشمل: البحرين والدمام وجدة والمدينة المنورة ومسقط، إضافة إلى رحلات كولومبو وكراتشي في شبه القارة الهندية.