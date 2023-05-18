نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 07:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الغربية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً شمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:47.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20والمد الثاني عند الساعة 20:59 والجزر الأول عند الساعة 15:40والجزر الثاني عند الساعة 03:54.