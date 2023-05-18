نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: طيران الإمارات كانت حلماً راود محمد بن راشد.. لم تزدها السنوات إلا تألقاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 مايو 2023 07:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن طيران الإمارات كانت حلماً راود محمد بن راشد ولم تزدها السنوات إلا تألقاً.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عندما يُكتب تاريخ الإنجازات الحديثة في قطاع الطيران، دبي في الصدارة، فمطارها هو الأول في السفر الدولي وطيران الإمارات تُقدم أفضل تجربة للمسافرين».

وأضاف سموه: «طيران الإمارات كانت حلماً راود محمد بن راشد فكانت انطلاقة رحلتها الأولى في 1985، لم تزدها السنوات إلا تألقاً».

وتابع سموه: «بقيادة أحمد بن سعيد، واثقون بقدرات طيران الإمارات على تشكيل حاضر الطيران ومستقبله».