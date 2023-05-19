نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيسة وزراء بنغلاديش للمشاركة في COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، دعوة إلى معالي شيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. وبحسب “وام”، سلم الدعوة إلى معاليها سعادة عبدالله علي خصيف الحمودي سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.







