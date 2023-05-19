نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في زوجة عبد الرحمن الحساوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى موزة راشد بن تميم، زوجة عبد الرحمن الحساوي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.