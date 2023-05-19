نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد: دور ريادي لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي تلعب دوراً ريادياً في العمل الإنساني والخيري المبتكر والمستدام.

وقال سموه على حسابه في “توتير” :”تلعب مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي دوراً ريادياً في العمل الإنساني والخيري المبتكر والمستدام وتدير اصولاً بقيمة تتجاوز 8.8 مليارات درهم تعود بالخير والنفع على مجتمعنا … نشكر كل صاحب خير ساهم في دعم المؤسسة ونقدر الجهود التي تبذلها فرق العمل في خدمة الوقف فهو صدقة وتراحم مجتمعي.”