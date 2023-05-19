نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء بولندا للمشاركة في قمة المناخ COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، دعوة إلى ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. وبحسب “وام”، سلم الدعوة سعادة محمد أحمد سالم الحربي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا إلى سعادة بافيل يابوانسكي نائب وزير الخارجية.







