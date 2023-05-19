نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان تتضمن دعوة لحضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وبحسب “وام”، سلم الرسالة معالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان الشقيقة إلى معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقباله معالي السفير.