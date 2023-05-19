نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن بيه يلتقي وفدا من إندونیسیا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 مايو 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحث مـعالـي الـعلامـة عـبد الله بـن بـّیه رئـیس مجـلس الإمـارات لـلإفـتاء الشـرعـي، رئـیس مـنتدى أبـوظـبي للسـلم، رئـیس المجـلس الـعلمي الأعـلى لـجامـعة محـمد بـن زایـد لـلعلوم الإنـسانـیة، ووفـد رفـیع المسـتوى مـن أعـضاء الـبرلـمان ووزارة الـشؤون الـدیـنیة في جـمھوریـة إنـدونیسـیا، سـبل تعزيز الـتعاون لنشـر قـیم السـلم والـتسامـح فـي الـعالـم وتـعزیـز الشـراكـات بـین الـمؤسـسات ذات الـصلة فـي البلدين.

وبحسب “وام”، تـطرق الـلقاء إلـى الـجھود الـتي یـبذلـھا مجـلس الإمـارات لـلإفـتاء الشـرعـي فـي ضـبط فـوضـى الـفتوى، وخـلق نـموذج لـتفاعـل الـفتوى مـع الـواقـع.

واطلع الوفد على جھود مـنتدى أبـوظـبي للسـلم فـي نشـر قـیم السـلم والـتعایـش وتـصحیح الـمفاھـیم وأعماله وأنشطته ومبادراته.. وأكـد الـوفـد عـلى أھـمیة تـعزیـز عـلاقـات الـتعاون الـدیـني والأكـادیـمي مـن خلال تشارك الخبرات وتبادل البعثات والتدریب ، ونقل الوفد تحيات فخامة جـوكـو ویـدودو رئـیس جـمھوریـة إنـدونیسـیا ونـائـبه مـعالـي أمـین مـعروف إلـى مـعالـي العلامة عبدالله بن بيه، معبریـن عـن الاعـتزاز بـالـعلاقـات الـودیـة بـین دولـة الإمـارات العربیة المتحدة وجمھوریة إندونیسیا.

حـضر الـلقاء مـن الـجانـب الإنـدونیسـي .. سـعادة حسـین بـاقـیس سـفیر إنـدونیسـیا لدى الـدولـة وسـعادة الـدكـتور قـمر الـدیـن أمـین الـمدیـر الـعام لإرشـاد الـمجتمع الإسـلامـي، وسـعادة الـدكـتور محـمد أدیـب عـبد الـصمد مـدیـر الـشؤون الـدیـنیة الإسـلامـیة، بجانب الـوفـد الـمرافـق.

كـما شـارك فـي الاجـتماع ..سـعادة الـسفیر الشـیخ الـمحفوظ بـن بـّیه الأمـین الـعام لـمنتدى أبـوظـبي للسـلم، وسـعادة الـدكـتور خـلیفة مـبارك الـظاھـري مـدیـر جـامـعة محـمد بـن زایـد لـلعلوم الإنـسانـیة وسـعادة الـدكـتور فـیصل سـلطان الـرمـیثي الـرئـیس الـتنفیذي لجامع ومركز الشیخ زاید بمدینة سولو بإندونیسیا .