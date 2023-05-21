نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل سفينة إغاثة إلى السودان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:59 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصلت سفينة مساعدات إماراتية، إلى ميناء بورتسودان، أمس، على متنها1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية. بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي يشهدها السودان، التي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص المواد الغذائية الأساسية.

ويأتي إرسال السفينة في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم الشعب السوداني الشقيق وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية.

وقدمت دولة الإمارات ما يزيد على 540 طناً من الإمدادات الغذائية والمساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة عبر 14 طائرة. ليصل إجمالي المساعدات المقدمة 1540 طناً.