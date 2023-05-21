نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. غائم جزئياً ومغبراً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبر أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 07:47 والجزر الثاني عند الساعة 19:01.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً ليلاً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 21:32 والجزر الأول عند الساعة 16:24 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.