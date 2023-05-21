نشكركم على متابعتكم خبر على هامش القمة العربية الـ32.. منصور بن زايد يلتقي الرئيس الأوكراني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، وذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. واطلع سموه من الرئيس الاوكراني علي تطورات الاوضاع في بلاده معرباً عن موقف الامارات الثابت و الداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لايجاد حل سياسي مستدام.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى فخامة فلوديمير زيلينسكي، فيما حمله فخامته نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.