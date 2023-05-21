نشكركم على متابعتكم خبر طرق دبي تعلن تمديد إغلاق الجسر العائم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد إغلاق الجسر العائم في الاتجاهين حتى إشعار آخر، وذلك لإجراء الاختبارات الفنية والتحقق من أعمال الصيانة الرئيسية للجسر.

ودعت الهيئة في حسابها على تويتر إلى استخدام الطرق البديلة، وهي جسر آل مكتوم وجسر الإنفينيتي، وجسر القرهود، ومخرج شارع الممزر للقادمين من شارع الاتحاد، بالإضافة إلى الطرق والمحاور الرئيسة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.