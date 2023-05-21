نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يأمر بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وزارة تنمية المجتمع – بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء – بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة.

وأوضحت وزارة تنمية المجتمع وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أنه سيبدأ تطبيق الدعم اعتباراً من شهر يوليو 2023 من خلال خصم مباشر من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء.

ويأتي دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار مبادرات القيادة وحرصها على تمكين أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى فئة ذوي الدخل المحدود من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.