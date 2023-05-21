استخدامات متنوعة لورق الزبدة في أعمال الطهي والمطبخ

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:59 صباحاً - متابعة-جودت نصري

تتعدّد الاستخدامات العائدة لورق الزبدة، المُسمّى أيضًا بورق الخبز وورق “البارشمان”. في السطور الآتية، لمحة عن في استخدامات ورق الخبز في المنزل،

لا سيّما في المطبخ.

ورق الخبز “رفيق” ربة المنزلورق الخبز هو “رفيق” ربة المنزل، إذ يُستخدم في المواضع الآتية:

1-ورق الخبز يُستخدم في تبطين أواني خبز

تبطين الأواني المُستخدمة في خبز “الكيك”، وغيره من المخبوزات بورق الزبدة، الأمر الذي يساعد بعد ذلك في جلي الأوعية، بيسر.

من المُفيد قصّ أوراق كبيرة من ورق الزبدة، مع وضعها عى الأرضية، في مكان إعداد الحرف اليدوية، ليكون الورق عبارة عن حصيرة، ما يحافظ على البلاط من البقع التي قد تلطّخه جراء استخدام الصمغ أو الألوان…

لإعادة تسخين الطعام في الميكرويف، ولغرض إبعاد البقع عن دواخل الجهاز، يقص ورق الزبدة حسب شكل الحاوية المستخدمة في الأخير، مع أهمية التأكد من أن ورقة الزبدة كبيرة، وتتجاوز فوهة الحاوية، لناحية الحجم، وأن الورق آمن في الاستخدام في الميكرويف.

من الطرق المُفضّلة لتقديم البسكويت أو البراونيز، كهدايا، لف المخبوزات بورق الزبدة، ووضع الشرائط عليها.

من الصحيح الاستعانة بورق الزبدة، في تخزين الأطعمة المختلفة في البراد.

على سطح العمل، أثناء إعداد العجين، يوضع ورق الزبدة، الأمر الذي يُسهّل نقل الفطيرة من مكان لآخر.

قد يستعين البعض بورق الزبدة، الذي يُقصّ بصورة تتناسب مع حجوم الأرفف الداخلية في المطبخ، مع التبطين، للحفاظ على المادة التي تصنع الرفوف، لا سيما الخشب.

من السهل تشكيل ورق الخبز على هيئة أكواب الكيك الصغيرة؛ في هذا الإطار يُقصّ الورق على شكل مربعات بحجم 5 بوصات للمربع، الذي يُشكّل بمُساعدة قعر الكوب، ويُدهن بالزبدة، ليحمل بعد ذلك خليط “المافن”، قبل الخبز في صينية الفرن.

من المُجدي صنع مفرش من ورق الخبز السميك، ليبُطّن الطاولة، مع تقديم الطباشير للأطفال للرسم عليه.