نشكركم على متابعتكم خبر “شروق” تعلن مستجدات 3 من مشروعاتها العقارية في “إيكرس” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” في فعاليات معرض الشارقة العقاري “إيكرس” الذي يُقام خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو بـ”مركز إكسبو الشارقة ” .

وبحسب “وام”، ستكشف ” شروق ” للزوار عن أحدث المستجدات والفرص الاستثمارية ضمن 3 من مشاريعها وهي “مشروع خورفكان السكني” و”مدينة الشارقة المستدامة” و”جزيرة مريم” .

تأتي مشاركة “شروق” بالتزامن مع توقعات الشركات الاستشارية العالمية الرائدة بأن يحافظ قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة على مرونته طوال عام 2023، حيث تهدف “شروق” إلى مواكبة هذه التوقعات عبر توفير المزيد من الخيارات عالمية المستوى للمستثمرين والعملاء أفراداً ومؤسسات من إمارة الشارقة ومختلف بلدان العالم.

وتعرض شروق لزوار “إيكرس” مستجدات “مشروع خورفكان” المشروع الاستثماري العقاري المتكامل على شاطئ خورفكان الذي يجسد رؤية “شروق” في تلبية الطلب المتزايد على المنطقة الشرقية وزيادة جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين.

ويتكون المشروع من 6 مبانٍ سكنية تشمل 184 شقة مطلّة على خليج عمان وتضم الوحدات السكنية العديد من المطاعم والمحال التجارية التي تقع في طابقها الأرضي لتخدم السكان والزوار ومن المقرر أن يُستكمل المشروع في عام 2024.

وفي إطار مشاريعها الداعمة للبيئة والموارد وأنماط الحياة الصحية تقدِّم “شروق” لزوار “معرض الشارقة العقاري” مستجدات “مدينة الشارقة المستدامة” الذي تم تطويره بالتعاون بين “شروق” وشركة “دايموند ديفلوبرز” وبدأ الترحيب بالسكان في أغسطس 2022 بعد تسليم المرحلة الأولى من الفلل المجتمعية المستقبلية الصديقة للبيئة التي تم بيعها بالكامل.

وبعد إتمام المراحل الثلاث الأولى من المشروع من المقرر أن تعلن “شروق” عن المرحلة النهائية من أعمال المدينة ضمن فعاليات المعرض وتعرّف زوار جناحها على كل ما تقدمه المدينة التي تمتد على مساحة 7.2 مليون قدم مربعة وفق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والأولى من نوعها في الشارقة التي تعتمد بالكامل على مصادر طاقة بصافي انبعاثات صفرية بدءاً من معالجة مياه الصرف الصحي لري المساحات الخضراء وإعادة تدوير أكبر كمية ممكنة من النفايات وصولاً إلى تشجيع السكان على المشي واستخدام وسائل التنقل النظيف.

وتعد “جزيرة مريم”، من أكبر وأبرز المشاريع متعددة الاستخدامات في الشارقة حيث تضم مجموعة متنوعة من الشقق السكنية الفاخرة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية إلى جانب المرافق الترفيهية المتنوعة .

وبعد إتمام المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 688 وحدة سكنية فاخرة وحمام سباحة ومنطقة ألعاب للأطفال وإطلالة شاطئية متعددة الاتجاهات فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي انطلقت المرحلة الثانية من المشروع ومن المقرر الانتهاء منها هذا العام الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة “جزيرة مريم” كوجهة سياحية مميزة وجذابة.

ويتميز مشروع جزيرة مريم الذي طوّرته “شروق” بالشراكة مع “إيجل هيلز” العقارية بسهولة الوصول إلى إمارة الشارقة بأكملها إضافة إلى الإمارات المجاورة حيث يبعد 10 كم عن “مطار دبي الدولي” و15 كم عن “جامعة الشارقة”.

وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) : ” في ظل تزايد الاهتمام بسوق العقارات في دولة الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً ولا سيما في السنوات الثلاث الماضية حيث تغيرت النظرة للمنازل والأحياء ولم تعد مجرد مكان للعيش بل وجهات وجهات للترفيه والممارسات اليومية الصحية والمفيدة عالية الجودة .. تواصل “شروق” جهودها في تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع العالمية في مختلف القطاعات لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين الذين يتطلعون للتعاون مع الهيئة والتوسع في الشارقة بما يسهم في تعزيز اقتصادها وبيئتها الاستثمارية ” .