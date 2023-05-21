نشكركم على متابعتكم خبر خالد بن محمد بن زايد يبدأ غداً زيارة رسمية لماليزيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوم غدٍ الأحد زيارة رسمية إلى ماليزيا، يبحث خلالها مختلف أوجه التعاون التي من شأنها دفع عجلة التنمية في البلدين الصديقين بما يعود بالخير على شعبيهما.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات الحيوية خاصة في مجال التجارة المتبادلة وقطاع الطاقة.