نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعلن نتائج مرصد الخدمات الحكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:49 مساءً - أعلن صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتائج مرصد الخدمات الحكومية.

وتصدر القائمة إصدار جوازات السفر ورخص القيادة، والتي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة.

وقال صاحب السمو عبر حسابه في تويتر: “أطلقنا في بداية هذا العام مشروعاً اتحادياً لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر مرصد الخدمات الحكومية. والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهرياً من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية”.

وأضاف سموه: “على رأس أفضل الخدمات حسب الجمهور هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة. والتي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة بالإضافة لتميز خدمات وزارة الداخلية والخارجية”.

وتابع: “في ذيل القائمة خدمات تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية وحجز المواعيد الطبية.. تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي.. ومنهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر.. علمتني التجارب أن لا نجامل على حساب الأوطان”.