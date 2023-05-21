نشكركم على متابعتكم خبر “الوطنية للانتخابات” تطلع على التحضيرات التنظيمية والفنية لانتخابات “الوطني الاتحادي 2023” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات الاجتماع التحضيري للاطلاع على آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بالتنظيم الأمثل للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تأتي استمراراً لمسيرة العمل البرلماني التي تسعى من خلالها دولة الإمارات إلى تعزيز دور المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ليكون على الدوام مساهماً في المسيرة الوطنية وتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة المستدامة.

وبحسب “وام”، جرى خلال الاجتماع الاطلاع على خطط العمل الخاصة بالإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية ومدى جاهزية فرق العمل لضمان الكفاءة العالية في سير العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير، وبما يعزز من المكانة المتميزة للتجربة الانتخابية في دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

عقد الاجتماع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة: معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

كما حضر الاجتماع سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني، وسعادة سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة تمثل إحدى ثمار مسيرة التمكين التي انطلقت في دولة الإمارات بهدف تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز مشاركة المواطنين وإسهامهم في الحياة البرلمانية، مشيراً إلى أن اللجنة تواكب توجهات ورؤية القيادة في التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات لمواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات في الاستحقاق الانتخابي الخامس.

وأضاف معاليه: “يشكّل المجلس الوطني الاتحادي محوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية انطلاقاً من دوره في إبراز قضايا الوطن والمواطن، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء من خلال المشاركة في صياغة القرارات وصناعة المستقبل، وذلك انسجاماً مع تطلعات الدولة وتوجهاتها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني.”

كما أكد معاليه، حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على وضع وتنفيذ خطة متكاملة تضمن الجهوزية التامة والاستعدادات الكاملة لتسهيل العملية الانتخابية وتحقيق أفضل النتائج.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسة بما يشمل الجدول الزمني لانتخابات المجلس، ومسودة التعليمات التنفيذية، كما استعرض الاجتماع المكتسبات التي حققتها المرأة الإماراتية داخل المجلس في ظل النقلة النوعية التي دعمت حقوقها السياسية والبرلمانية بعد رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019.

واستعرض الاجتماع عمل اللجان بما يشمل لجنة الأنظمة الذكية، للاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالهيئات الانتخابية، والمرشحين، ونظام التصويت. وتناول الاجتماع منجزات لجنة إدارة الانتخابات، ودورها المحوري في ضمان عمل المراكز الانتخابية على النحو الأمثل.

كما استعرضت أجندة الاجتماع تقرير اللجنة الإعلامية حيث اطلع الأعضاء على الشعار المقترح للدورة المقبلة من الانتخابات، واستراتيجية العمل الإعلامي الشاملة لكل ما يتعلق بالحدث وبما يعكس مسيرة تطور البرلماني في الدولة وما حققته من مكتسبات.

كما بحث الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الأمنية ودورها في توفير كافة مقومات النجاح للعملية الانتخابية، وتم كذلك الاطلاع على تقرير عام عن إدارة مشروع الانتخابات، وعن التقرير الخاص من لجنة الأنظمة الذكية والذي تضمن التصورات حول عملية التصويت وطرق التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في تنفيذ عملية انتخابية وفق أفضل معايير الدقة والسرعة والشفافية.