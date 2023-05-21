نشكركم على متابعتكم خبر إنطلاق مؤتمر الإمارات الأول لزراعة الأعضاء لمرضى السرطان في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

انطلقت اليوم السبت في أبوظبي فعاليات مؤتمر الإمارات الأول لزراعة الأعضاء لمرضى السرطان الذي نظمته جمعية الإمارات للأورام بالتعاون مع (هيوستن ميثوديست) للخدمات الصحية العالمية بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش.

و يعد المؤتمر الذى يعقد للمره الأولى في منطقة الشرق الأوسط فرصة كبيرة لإستقطاب المتخصصين في مجال الأورام والسرطان وزراعة الأعضاء من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم إلى أبوظبي بإعتبارها أحد أهم واجهات السياحة العلاجية في المنطقة.

شارك في المؤتمر 1500 متخصص من داخل الدولة وخارجها عبر الحضور الشخصي والإفتراضي كما يشارك في هذا الحدث 5 دول كبرى لتقديم تجاربها السريرية وأحدث إبتكاراتها العلاجية أهمها أمريكا وكندا وبريطانيا والسعودية فيما يطرح الموتمر 24 جلسة نقاشية وأكثر من 50 ورقة بحثية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الإفتاحية للمؤتمر:” يسعدني أن أتواجد في هذا المؤتمر المتميز الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط ويجمع خبراء إقليميين وعالميين رائدين في الوقاية من السرطان والفحص والتشخيص والعلاج لتحديد التحديات التي تواجه العلاج الناجح للسرطان واكتشاف الحلول والإجراءات المبتكرة التي من شأنها تعزيز الرعاية الصحية.

وثمن معاليه الدور الذي تقدمه هذه المؤتمرات في تعزيز البحث الطبي ، وتبادل المعرفة والخبرات وتوفير فرص التعليم الطبي المستمر في دولة الإمارات والمنطقة مؤكداً على أن الممارسة الطبية ذات الجودة العالمية هي مسعى عالمي تحرص على تحقيقه جميع الكيانات الصحية وأن الابتكارات الطبية الناجحة تتخطى بشكل أساسي أي حدود جغرافية كما سيساعد هذا المؤتمر المهنيين الطبيين على مواكبة أحدث الأبحاث وأفضل الممارسات المتطورة في هذا المجال.

وأضاف معاليه:” منذ سنوات لاحظ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله أن كل ما تنجزه الأمة يعتمد على الصحة الجيدة لشعبها لقد ألهمتنا القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في التعامل مع الصحة العامة والخدمات الطبية والتعليم الطبي كأولويات أساسية في دولتنا وبقيادة سموه وتوجيهاته تلتزم بلادنا تمامًا بتقديم أفضل رعاية صحية وتعليم طبي في منطقتنا وترك بصمة على الساحة العالمية عبر إنجازاتنا وما أحرزناه من تقدمٍ في القطاع الطبي في فترة قصيرة.

وأكد على أن زراعة الأعضاء لمرضى الأورام هي طريقة مبتكرة وواعدة لعلاج مرضى السرطان وتمنحهم الأمل بالشفاء وخاصة مرضى سرطان الكبد حيث أظهرت هذه الطريقة عالمياً إمكانيات كبيرة لإطالة عمر المرضى وتخفيف الألم والمعاناة التي يعيشون بها فبحسب الأطباء يُمكِّن إستئصال العضو المصاب بالسرطان واستبداله بعضو سليم من التغلب على قيود التقنيات الجراحية الحالية وزيادة معدل البقاء على قيد الحياة من 20٪ إلى أكثر من 80٪ لمرضى سرطان الكبد الأولي وهذه بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد والأطباء الذين يواجهون تحديات كبيرة يفرضها مرض السرطان على مجتمعاتنا.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على زراعة الأعضاء لمرضى السرطان بإعتباره أحد التخصصات الدقيقة والجديدة على مستوى العالم، فيما يركز على مرضى السرطان الذين يعانون من سرطانات في منطقة الكبد وكيف يكون زراعة عضو جديد خالي من المرض أمل لشفاء هؤلاء المرضى تماماً، وتسهم خبرات مركز ميثوديست الذي يمتلك احد اكثر الخبرات العالمية في مجال زراعة الاعضاء لمرضى السرطان، نقل الخبرات الى منطقتنا العربية عبر حضورهم في هذا المؤتمر.

واستعرض الخبراء المشاركون بالمؤتمر الطرق التي يمكن من خلالها اختيار مرضى السرطان للإستفادة من هذا العلاج وطرق تطوير التقنيات الخاصة بهذه الزراعات التي تعتبر حديثة مما يسهم في تقليل فرص عودة الاصابة بلسرطان وتقليل الأثار الجانبية المتوقعة من زراعة الأعضاء لمرضى السرطان كما تم مناقشة استخدام الطرق الحديثة في فحوصات الحمض النووي للخلايا السرطانية بالدم للكشف المبكر عن مخاطر إحتمالية عودة السرطان بعد الزراعة ومراقبة الأثار الجانبية وكيفية التعايش مع المضاعفات طويلة الأمد التي قد تصاحب مرضى السرطان.

وناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر التحديات التي تواجه زراعة الاعضاء لمرضى السرطان مثل قلة المتبرعين والأولوية التي يتم إعطاؤها للمرضى الذين ينتظرون زراعة الأعضاء واستخدام العلاجات المناعية مع مرضى زراعة الاعضاء المصابين بالسرطان كما تضمن المؤتمر ندوات نقاشية حول التحديات والحلول الخاصة بكيفية تطبيق زراعة الاعضاء كنوع من أنواع العلاج الأساسي في المنطقة العربية وتم إستعراض حالات النجاح للمرضى الذين تم تطبيق علاج زراعة الاعضاء في الدول التي توفر هذا النوع من العلاج.

من جهته قال أ.د حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام ورئيس المؤتمر:” فخورون بإختيار مدينة ابوظبي لإستضافة هذا الحدث المهم والذي يقام لأول مره في الشرق الأوسط بدولة الإمارات حيث نسعى لتوفير جميع العلاجات المتقدمة واللازمة وتقليل حاجة المرضى للسفر والعلاج فالخارج لقد ساهم وجود هذا الكم من المتخصصين في مجال الأورام وزراعة الأعضاء في إثراء معرفة المتخصصين والإطلاع على أحدث الأساليب العلاجية المتوفرة عالمياً بهدف العمل على تطبيقها والمساهمة في تقليل معدلات الإصابة كما أثمن مشاركة أطباء الأورام وزراعة الأعضاء المتخصصين من المملكة العربية السعودية حيث تعتبر السعودية من الدول المتقدمة والسباقة في المنطقة بمجال زراعة الأعضاء أملين أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوه منه”.