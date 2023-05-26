نشكركم على متابعتكم خبر تدشين النسخة الـ 5 من برنامج “أطلق” بمشاركة الشباب للمرة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 06:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الدفعة الخامسة من برنامج “أطلق”، الذي فتح ذراعيه لخدمة المجتمع بمشاركة الشباب إلى جانب أخواتهن من الشابات، وذلك للمرة الأولى.

وبحسب “وام”، يأتي ذلك بهدف استيعاب الطلب الواسع والمتزايد للاستفادة منه، ليدشن مرحلة جديدة تجسد جوهر مشروع دولة الإمارات الحضاري والتنموي القائم على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء كوادر وطنية تواصل تعزيز النهج العالمي للدولة في تبني أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة العمل الرقمي المبتكر في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، لخلق عالم أكثر تنوع ومرونة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وجودة الحياة.

ويفتح برنامج “أطلق” التسجيل في الدفعة الخامسة أمام الخريجين والخريجات الإماراتيين المختصين في مجال تقنية المعلومات، الذين يمتلكون القدرة على التكيف وسرعة التعلم والعمل مع التقنيات والأدوات الجديدة والحاصلين على معدل تراكمي 3 أو أعلى، لاجتياز المقابلة الشخصية والانضمام للبرنامج الذي سيمكنهم بالأدوات والخبرات لمواصلة دورهم كشركاء مهمين في التنمية الوطنية للإمارات.

ويخضع متدربو ومتدربات الدفعة الخامسة لبرنامج “أطلق” للتدريب على 11 تخصصا، إذ أضاف البرنامج تخصصا جديدا وهو هندسة التطبيقات والبيانات، إلى جانب تخصصاته الـ10 وتشتمل على “مبرمج، كاتب تقني، إداري أنظمة وشبكات، اخصائي جودة الأنظمة، منسق مشاريع، مصمم جرافيك، أخصائي علم البيانات، موظف خدمة المتعاملين، محلل أعمال، اخصائي أمن التطبيقات”.

وامتداداً للنجاحات التي حققها برنامج “أطلق”، أعلن الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن تدشين مبادرة سفراء “أطلق” التي تم استحداثها ضمن البرنامج، بهدف إتاحة فرص تدريبية لمدة 6 أشهر لنخبة من خريجات الدفعات الأربعة السابقة، وتوفير تجربة للتعايش مع بيئة العمل المتطورة ببوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، انطلاقاً من روح المسؤولية المجتمعية ودورهما الوطني المؤثر في احتضان المواهب الإماراتية المبدعة لتعزيز خبراتهن التقنية لمراكبة التطور والنمو العالمي القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.

وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بهذه المناسبة ، إن رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية عززت من مكانة الدولة كرائدة للمستقبل وبيئة عالمية حاضنة لصقل المهارات وتمكين الشباب بأدوات وحلول التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، يسعى بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في بوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى ترجمة هذه الرؤية السامية واستثمار الإنجازات الحالية للتكنولوجيا لمساعدة أصحاب المواهب على إتقان لغة البرمجة ومجالات الرقمنة والتفوق فيهم، وتحفيزهم ليكونوا على أتم الاستعداد للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية، وذلك للمساهمة في تعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

وأضافت سعادتها: “يواصل برنامج “أطلق” نجاحاته الرائدة بفتح الباب أمام الشباب للمشاركة إلى جانب الفتيات، بهدف توسيع استفادة المجتمع من مخرجات البرنامج الواسعة في التعلم وصقل المهارات على أيدي خبراء مختصين من الكوادر المتميزة في بوابة المقطع، بما يهدى الوطن أبناء وبنات مؤهلين للدفع بدولتنا الغالية نحو مستقبل أعظم وأجمل”.

من جانبها أكدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، أن مجموعة موانئ أبوظبي تحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة ببناء جيل جديد من المبتكرين ورواد التقنية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية لحركة التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وترسيخ هذا القطاع كأحد الركائز للعبور إلى المستقبل، وتصميم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج “أطلق” عمل على تنمية قدرات المشاركات ورفع مكانتهن في العمل التقني المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، إذ أتاحت المبادرة للمشاركات في الدفعة الأولى من البرنامج المساهمة في بناء أجزاء من النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي “أطلب”، وقد انطلقت مبادرة “أطلق” عام 2020 بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وشهدت تخريج 4 دفعات بمشاركة 170 منتسبة في البرنامج التدريبي، التي حظيت بإقبال 4 آلاف طلب التحاق، وحققت نجاحاً رائداً بعدما نظمت ما يزيد عن 550 جلسة تدريبية وسجلت ما يفوق عن 72 ألف ساعة تدريبية، ليتمكن من الحصول على أكثر من 95 شهادة معتمدة من جامعة هارفارد وما يزيد على 540 شهادة معتمدة من منصة “يوديمي” التعليمية، وجاء متوسط نتائج التقييم للمشاركات 84.3%.