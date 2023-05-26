نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 06:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 23:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:11.