نشكركم على متابعتكم خبر «دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق في قارب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 12:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، من السيطرة على حريق نشب في قارب بميناء بحري في منطقة بر دبي دون إصابات أو وفيات.

وتفصيلاً، أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي بأن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، تلقت بلاغاً عند الساعة 09:06 من صباح اليوم السبت، يفيد بوقوع حادث حريق في قارب ميناء بحري بمنطقة بر دبي وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء الاتحاد كمستجيب أول وجهة اختصاص.

وعند الوصول في الساعة 09:12 محققاً زمن استجابة مقداره 6 دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق قارب بالقرب من المستودع وحجم الحادث متوسط وعليه تم تحريك مراكز الدعم مركز إطفاء الكرامة ومركز إطفاء الراس والإنقاذ البحري، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، ولفت المصدر إلى أنه عند الساعة 10:00 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت التبريد ولا توجد أي إصابات وتم تسليم الموقع للجهات المختصة عند انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.