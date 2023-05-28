نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يدعو رئيس إسرائيل لحضور COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 12:55 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، رسالة خطية إلى فخامة “إسحاق هرتسوغ”، رئيس دولة إسرائيل.

وتتضمن الرسالة دعوة رسمية للمشاركة بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) . الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتسلم فخامته الرسالة خلال استقباله “محمد محمود آل خاجه”، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، وفق “وام”.