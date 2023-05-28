“تدوير” تطلق أول شاحنة تعمل بالكهرباء في الشرق الأوسط

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 12:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق شركة أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”، شاحنة تعمل كاملة على الكهرباء، وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

وذكرت صحيفة “الخليج” أن شركة أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”، بالتعاون مع “شاحنات رينو الشرق الأوسط” و”المسعود”. تطلق أول شاحنة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تعمل بالكهرباء بنسبة 100% لجمع النفايات في أبوظبي.

وتسهم الشاحنة في دعم أهداف الحياد المناخي، وعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.