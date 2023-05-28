نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 12:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار شرقاً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:34 والمد الثاني عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 01:26.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 والمد الثاني عند الساعة 05:17 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:39.