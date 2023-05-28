نشكركم على متابعتكم خبر حكومة الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع الحكومة اليابانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 12:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

وقع سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع وسعادة أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة، اتفاقية تعاون بين حكومة الإمارات وحكومة اليابان وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الوزارة بأبوظبي إلى تنفيذ مشاريع بحث وتطوير وإنتاج مشتركة، الى جانب تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري.