نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في مؤتمر المناخ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 12:55 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. دعوة إلى معالي “بنيامين نتنياهو”، رئيس وزراء دولة إسرائيل. للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

وسلم الدعوة إلى معاليه سعادة “محمد محمود آل خاجه”، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، بحسب “وام”.