نشكركم على متابعتكم خبر معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات ينطلق الاثنين بإكسبو الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنطلق الاثنين المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة أكثر من 130 مصنعاً وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والإكسسوارات.

وبحسب “وام”، يعتبر المعرض الذي تنظمه شركة انتر كوميرس حتى 31 مايو الجاري أحد أكثر فعاليات الإطارات ومكونات السيارات الصينية شمولاً في المنطقة حيث تغطي دورة 2023 من المعرض العديد من القطاعات تشمل مجموعة من أحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة وأبرز حلول تكنولوجيا السيارات والابتكارات الحديثة المستخدمة في عالم قطع غيار السيارات.

ويشكل المعرض منصة مهمة لدعم تجارة وصناعة قطع غيار السيارات والإطارات ومواكبة الطلب المتزايد على مبيعات المركبات وتحديثها من خلال دوره في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط مع المصنعين الصينيين ولاسيما أن الحدث يجمع تحت سقفه أفضل المصنعين في عالم السيارات وكبرى الشركات الصينية والإقليمية المتخصصة في التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتركيب لجميع قطع غيار السيارات وملحقاتها.

ومِن المتوقع أن يسجل المعرض في دورته الثانية نتائج إيجابية على صعيد الإقبال الكبير من الموزعين وتُجّار قطع الغيار والمستوردين والمصدرين وأيضا المصنعين والموردين من مختلف الأسواق التصنيعية الرئيسية للتعرّف على أحدث المنتجات والابتكارات وأيضًا الحلول المتطوّرة في قطاع الصناعات المغذّية للسيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع في المنطقة وتعزيز التواصل التجاري وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على جديد قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات.

وتمتلك الجهات المشاركة بالمعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من 10 صباحاً إلى 6 مساء خبرات طويلة في مجال قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات ما يتيح الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المنتجات المتوفرة في السوق فضلاً عن معرفة توجهات وفرص الصناعة والتصورات الحديثة في هذا القطاع.