نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تحقق نسبة نجاح كبيرة في تجارب المتعاملين مع خدماتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت بلدية دبي نجاحاً بنسبة 97% في مجال تقديم الخدمات وتجارب المتعاملين، بحسب مواصفة المعيار الدولي لتجارب المتعاملين (ICXS). التي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير (BSI).

وغطت النسبة جميع مراكز خدمات البلدية، وهي: مراكز إسعاد المتعاملين في كل من: الطوار، حتا، الكفاف، إضافةً إلى المراكز التخصصية، وهي: العيادة البيطرية في الخوانيج، ومختبر دبي المركزي.

وتعد هذه النسبة إنجازاً جديداً يعكس تميز بلدية دبي في تقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين وتعزز من سعادتهم. كما تخدم توجه البلدية بتحقيق جميع مراكز خدماتها لتصنيف خمس نجوم فما فوق وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وفق صحيفة “البيان”.