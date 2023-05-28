نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء أذربيجان وإثيوبيا والنيبال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 03:55 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقيات تهنئة إلى فخامة “الهام علييف” رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة “سهلى ورق” رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وفخامة “رام شاندرا بوديل” رئيس النيبال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدانهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيات تهنئة مماثلة إلى رؤساء أذربيجان وإثيوبيا والنيبال.