ضابط في شرطة دبي يتسلق أعلى قمة في الوطن العربي وشمال أفريقيا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجح الضابط في شرطة دبي “أحمد خليفة المزينة”، في الوصول إلى أعلى قمة جبال توبقال في المملكة المغربية.

وتعد القمة الأعلى في شمال أفريقيا والوطن العربي، وأعلى قمة في سلسلة جبال الأطلس، وسابع أعلى قمة في أفريقيا بعلو يبلغ 4167 متراً، وفق صحيفة “البيان”.

ووجه “المزينة” شكره للقيادة العامة لشرطة دبي لتشجيعها ودعمها له في تحدي نفسه وتعزيز الجاهزية البدنية له. ليكون على أهبة الاستعداد لصعود قمة جبال توبقال. معبراً عن سعاته في تخطي كافة العقبات ومراحل الرحلة التي استمرت لمدة 22 ساعة تسلق.

وكشف أن الرحلة تضمنت العديد من الصعوبات المتمثلة في انخفاض درجة الحرارة ونقص الأوكسجين في قمة الجبل وانخفاض الضغط الجوي. والتي تغلب عليها بفضل الجاهزية البدنية والإعداد المسبق، وتعزيز قدرته البدنية أيضاً من خلال ممارسته رياضة “الهايكنج”. التي تعتبر إحدى الرياضات المستخدمة في صعود الجبال، وتتطلب لياقة بدنية عالية وتحد للصعوبات والرغبة في المغامرة.